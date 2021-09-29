В населенных пунктах Украины включат отопление, как только среднесуточная температура в течение трех дней упадет ниже 8 градусов тепла по Цельсию.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

Он заверил, что подготовка к отопительному сезону в Украине находится на финишной прямой. Готовность объектов в целом по стране составляет более 90%, а некоторые города готовы практически на 100%.

– Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и положено по закону, и будет держаться на таком уровне не менее трех дней, — объяснил Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что в подземных хранилищах сейчас накоплено 18,8 млрд кубических метров газа. Он подчеркнул, что это больше показателей 2017 и 2018 годов.

Шмыгаль также заверил, что средств для последующей закупки газа достаточно.

Ранее Денис Шмыгаль заверил, что тарифы на газ для населения в течение этого отопительного сезона останутся неизменными, поскольку с мая в Украине действует летнее предложение для потребителей, которое предусматривает, что цена газа на весь год составляет менее 8 грн.

Поэтому, по словам Шмыгаля, независимо от колебаний цены на биржах или хабах, эта цена не будет меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.