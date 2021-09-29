В среду, 29 сентября, под посольством России в Киеве состоялась акция в поддержку украинцев-узников Кремля.

Организаторами акции выступили правозащитники. Они отмечают, что на сегодняшний день более сотни граждан Украины незаконно удерживаются в российских тюрьмах по политически мотивированным решениям. При этом права украинцев систематически нарушаются. К пленникам применяют пытки.

Ключевым лозунгом во время акции солидарности с заключенными украинцами было: Свободу политическим узникам Кремля!

Организаторы подчеркнули, что сейчас возобновилась волна репрессий, пыток и судов против украинцев на оккупированных территориях. Например, только вчера сотрудники так называемого “следственного управления ФСБ Симферополя” устроили обыск в квартире матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова.

Участники акции устроили под посольством РФ флешмоб с использованием тематических баннеров, зажгли файеры и скандировали: Свободу политзаключенным, Долой оккупантов из Крыма и тому подобное.

Как сообщила накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, на сегодняшний день в заключении находится 121 гражданин Украины (из них 86 – это крымские татары).

Денисова подчеркнула, что узники Кремля подвергаются репрессиям, в частности по религиозным убеждениям, их подвергают пыткам.

Всех этих граждан Россия лишила свободы по политическим мотивам. Более того, украинцев преследуют даже за проукраинскую позицию родственников, проживающих на подконтрольной украинской власти территории.

Читайте Украина в ПАСЕ призвала осудить репрессии в оккупированном Крыму

Источник: Синдикат ИНФО, Pavlovsky News, Сегодня, Людмила Денисова