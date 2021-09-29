Избили и сбрили бороду: Денисова рассказала о пытках Газиева в тюремной больнице

Крымского татарина Сервета Газиева, который был арестован властями оккупированного полуострова по сфальсифицированному делу Хизб ут-Тахрир, избили работники тюремной больницы, куда он попал после перенесенного инсульта.

61-летнего мужчину повалили на пол, после чего нанесли несколько ударов по спине, а затем скрутили руки и принудительно сбрили бороду, рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, инцидент произошел перед выпиской политзаключенного из межобластной туберкулезной больницы №19 в Ростове-на-Дону.

— Расцениваю такие действия как пытки, бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, — заявила Денисова.

Омбудсмен отметила, что состояние задержанного вызывает беспокойство, поскольку помимо проблем со здоровьем, вызванных инсультом, у Газиева появились боли в шее и начала неметь рука.

Денисова подчеркнула, что крымскому татарину систематически не оказывают медицинскую помощь, несмотря на его состояние.

Она отметила, что такое отношение к Газиеву вызвано его желанием отстаивать свои права исключительно на родном для него крымскотатарском языке.

Украинский омбудсмен обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием обеспечить предоставление медицинской помощи политзаключенному. Кроме того, она потребовала от российского генпрокурора Игоря Краснова провести расследование и дать правовую оценку преступным действиям работников тюремной больницы.

Денисова также обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и председателю ОБСЕ Анн Линде с просьбой оказать на Кремль давление с целью немедленного освобождения всех украинских пленников.

Источник: Facebook Людмилы Денисовой

Фото: Facebook Людмилы Денисовой