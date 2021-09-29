Во всех школах Украины к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра прошел Национальный урок памяти

29 сентября, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, в украинских школах для учеников 5–11 классов состоялся Национальный урок памяти. Его провел Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр совместно с Министерством образования и науки Украины.

Эту ужасную страницу истории Холокоста – массовые расстрелы в Бабьем Яру в Киеве – уже невозможно исправить, но можно достойно почтить память невинных жертв и сделать всё возможное, чтобы подобная беда никогда не повторилась, отметил, открывая Национальный урок, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

— Все мы должны работать над выработкой устойчивого негативного отношения к фактам дискриминации, пренебрежения человеческим достоинством и посягательствам на священное право человека – право на жизнь. Поэтому проведение Национального урока памяти в каждом заведении общего среднего образования Украины для учеников 5–11 классов важно. Урок должен раскрыть сущность трагедии Холокоста в Украине и осветить тему расстрелов в Бабьем Яру. Понимание причин Холокоста будет способствовать общественной ответственности и эмпатии. Молодежь должна вынести этические и нравственные уроки из трагедии, которая изменила ход истории ХХ века. Мы никогда не забудем жертв антисемитизма, расизма, ксенофобии. Сохранение мира и утверждения гуманистических ценностей будет лучшей памятью о невинно погибших и послужит залогом неповторения геноцидов в будущем, – отметил он.

К Национальному уроку памяти в регионах присоединились общественные и культурные деятели. Так в одну из киевских школ, лицей Liko school, на урок пришел музыкант Святослав Вакарчук.

— Сегодня очень важный день не только в истории Украины, но и всего человечества, – начал он встречу с учениками. – В этот день, ровно 80 лет назад, была написана одна из самых трагических страниц в истории. Здесь, неподалеку, в урочище Бабий Яр за два дня расстреляли более 33 тысяч человек. Только потому, что они были другими. Урок истории, который мы сегодня с вами проведем, – это не просто урок, чтобы изучить материал. Это урок, который нужно запечатлеть в своем сердце и в своей голове. Поскольку такие вещи происходят и происходили не потому, что как-то не так сложились звезды, не из-за случайности. Это закономерность, к которой приводят злость, ненависть, закрытость обществ, страх поднять голову, — сказал он на встрече с учениками.

Урок проводился на базе образовательной онлайн-платформы Красная точка памяти, представленной ранее Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр. Платформа посвящена изучению истории Второй мировой войны и Холокоста и создана как помощник учителям истории. Она предлагает новую методику преподавания школьного предмета, интерактивную и интересную для учащихся.

— Основной задачей нашего образовательного направления является просвещение и создание новых моделей преподавания истории Холокоста. Мы стремимся изменить подход к изучению истории и сделать этот процесс интересным для школьников. Этот урок возрождает память о Холокосте. Благодаря авторской методике с использованием информационных технологий и элементов исследовательской деятельности учащиеся, пользуясь нашей платформой, лучше поймут эти исторические события и внесут свой вклад в установление правды, – отметила директор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Анна Мазарчук.

В режиме реального времени на платформе Красная точка памяти учителя и школьники уже сейчас документируют локальную и региональную историю Второй мировой войны и Холокоста, а именно записывают воспоминания очевидцев, оцифровывают музейные экспонаты и артефакты из домашних архивов, ищут информацию о местных памятниках жертвам Холокоста.

Все записанные свидетельства и оцифрованные достопримечательности добавляются на платформу и становятся красными точками на карте, которые составляют общую единую историю. Главная цель проекта – сформировать такое общество, в котором невозможно повторение трагедии, подобной Холокосту.

Ранее Министерство образования и науки Украины одобрило платформу Красная точка памяти и методические материалы для работы с образовательными проектами на ней.

Смотрите Национальный урок памяти по ссылке.

Источник: Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

Фото: Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр, 24 канал