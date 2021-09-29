В Украине в 1,5 раза увеличилось количество должников за коммуналку, больше всего — за газ

Количество долгов украинцев за коммунальные услуги за год в Украине выросло в 1,5 раза. Так, еще в августе прошлого года их было 294 789, а уже в этом году стало на 155 964 производства больше.

Сейчас в Едином реестре должников есть 450 753 дел. Процент долгов за коммунальные платежи составляет 7% от общего количества долгов украинцев.

Кроме того, за год общее количество исполнительных производств по долгам украинцев также выросло на 33%. Если в августе 2020 года были открыты 4 665 510 производств, то в августе этого года — 6 219 371. В целом количество взысканий составляет 7% от всех производств о задолженности.

Между тем в Госстате отметили, что по состоянию на конец лета долги за коммуналку достигли 64,4 млрд грн. Больше всего украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа — 23,7 млрд грн, поставку тепловой энергии и горячей воды — 20,3 млрд грн и за поставку и распределение электрической энергии — 7,1 млрд грн.

Несмотря на рост количества должников, согласно данным Госстата, больше всего украинцы тратят на продукты и коммуналку. Так, во втором квартале 2021 года (апреле-июне) на продукты питания и безалкогольные напитки граждане выделили из своего бюджета 41,4%.

А вот на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива их расходы составили 13,7%.

Источник: Опендатабот