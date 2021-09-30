Роль 5G в трансформации мировой экономики: Себастьян Толстой станет спикером КМЭФ-2021

В ближайшие годы в Украине планируют запуск нового поколения мобильной связи — 5G, которая должна стать толчком для развития целого направления индустрий. Речь идет не только о телекоммуникациях, но и обо всех областях, где требуется сверхбыстрый обмен данными — от крупных промышленных производств до беспилотных автомобилей.

Собственная беспроводная сеть с высокой скоростью передачи данных требуется компаниям из разных отраслей — добычи ископаемых, товарных и пассажирских перевозок, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

Это необходимая часть инфраструктуры предприятия, которая позволяет выйти на качественно новый уровень производства за счет автоматизации важных процессов.

Современные технологии мобильной связи открывают двери для технологических компаний, готовых инвестировать в Украину. Интернет вещей и производства Индустрии 4.0 являются основой будущей экономики и нуждаются не только в быстром обмене данными, но и надежности и защищенности сетей. Именно поэтому запуск технологии 5G — важный вопрос развития инвестиционного климата.

Одним из мировых лидеров во внедрении нового поколения мобильной связи, а также развития технологий передачи данных является шведская компания Ericsson. На сегодня более 40% глобального мобильного трафика проходит через сети, построенные на базе оборудования Ericsson.

Ericsson помогает внедрять инновации в Украине уже более 125 лет и сотрудничает со всеми основными украинскими операторами мобильной связи.

Компания стала одним из основных поставщиков оборудования GSM (2G), WCDMA (3G), LTE (4G) и транспортных решений в Украине, решений для трансформации IT-инфраструктуры мобильных операторов, а также способствует расширению 4G-покрытия и активно участвует в мероприятиях, связанных с подготовкой к внедрению 5G.

Ericsson реализует несколько инновационных и образовательных проектов в Украине, в частности открытие первого 5G демо-центра и запуск телекоммуникационных лабораторий в Киеве и Харькове.

О перспективах развития современных технологий передачи данных в Украине и мире рассказал президент Ericsson в Восточной и Центральной Европе Себастиан Толстой, который станет спикером нынешнего Киевского Международного Экономического Форума, в киевском КВЦ Парковый.

— Сети 5G запущены в коммерческую эксплуатацию во всем мире. Теперь операторы совместно с партнерами развивают различные услуги и сценарии на базе 5G-технологий. Мы видим, что 5G-услуги пользуются высоким спросом как со стороны частных пользователей, так и со стороны компаний из разных отраслей. В условиях распространения Covid-19 сети пятого поколения — необходимая инфраструктура, которая сыграет ключевую роль в восстановлении экономики после пандемии коронавируса, — отметил Себастьян Толстой.

Обладая богатым опытом работы с клиентами в Швеции, США и Японии, с июля 2017 года Толстой возглавляет работу компании Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии.

Акцент в работе Себастиан Толстой делает на развитии и внедрении технологии 5G, интернета вещей, облачных технологий и цифровизации бизнеса партнеров Ericsson в Украине, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах региона.

Уже в октябре президент Ericsson в Восточной и Центральной Европе присоединится к команде тематической панели Вперед в будущее. В какой мир ведут нас технологии? КМЕФ-2021, модератором которой станет генеральный директор инвестиционной компании UMG Investments Андрей Горохов. Среди других спикеров тематической дискуссии:

партнер в Pegasus Tech Ventures Билл Райхерт;

генеральный директор Philip Morris в Украине Костас Сальварас;

региональный менеджер Microsoft Украина Ян Петер де Йонг;

директор Института Цифровой трансформации Надежда Васильева.

Тематическая панель Вперед в будущее. В какой мир ведут нас технологии? начнется в пятницу, 8 октября 2021 года, в киевском КВЦ Парковый.

Компания Ericsson разрабатывает и предоставляет операторам решения и технологии для сетей связи, цифровые услуги и услуги по интеллектуальному управлению сетью, а также поддерживает развитие новых направлений бизнеса.

Она помогает операторам использовать все возможности коммуникационных технологий — создавать цифровые услуги, повышать эффективность бизнеса и находить новые источники дохода.

Инвестиции Ericsson в сервисы голосовой связи и мобильного широкополосного доступа приносят пользу миллиардам людей из разных стран мира. Акции компании котируются на бирже NASDAQ в Стокгольме и бирже NASDAQ в Нью-Йорке.

Ericsson имеет полный комплекс технических решений для сетей 5G, а также экспертизу их внедрения и интеграции. Ericsson лидирует в области технологий связи пятого поколения — на оборудовании компании развернуты 97 коммерческих сетей 5G во всем мире. По данным Bird & Bird, Ericsson принадлежит наибольшее количество (15,8%) патентов, имеющих существенное значение для стандарта 5G.