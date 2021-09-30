Сексуальные домогательства в поезде – что делать и куда обращаться: алгоритм действий

Случаи сексуальных домогательств или ненадлежащего поведения в отношении женщины, к сожалению, не редкость. А что делать, если в подобной ситуации оказываешься в замкнутом пространстве, например, в поезде.

В прошлом году Украину потрясла история журналистки Анастасии Луговой, которую жестоко избили и попытались изнасиловать в поезде Мариуполь-Киев.

И вот подобная история произошла снова.

Что известно о новом инциденте в поезде и как действовать в таких случаях – читайте в материале Фактов ICTV.

Что произошло?

О попытке изнасилования в поезде №092Л сообщением Львов-Киев накануне сообщила украинский дизайнер, иллюстратор детских книг, автор комикса Гусь Надежда Кушнир (псевдоним Надьожна).

Пост с описанием инцидента она опубликовала на своей странице в Facebook. По словам Кушнир, все произошло в ночь на 29 сентября.

Женщина рассказала, что сначала ее сосед по купе в СВ-вагоне показывал фото жены и ребенка, а затем внезапно разделся и начал делать непристойные намеки.

– Я не знаю, почему я тогда же и не свалила с того СВ, а просто сказала, что я не хочу, не буду… Далее он не затыкался, но не трогал меня, и только рассказывал, какое я ничтожество… Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащил с меня одеяло, сам встал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться и целовать. Я начала кричать “что происходит”, он шарахнулся и начал говорить, что уже ничего не происходит, — схватила сумку с кошельком и документами и погнала к проводнице, — поделилась Надежда Кушнир.

После этого женщину переселили в купе к другому мужчине, который ехал один.

Кушнир добавила, что когда прибыл начальник поезда, первый сосед по купе заявил, что якобы храпел, а потому пассажирка и сбежала от него.

– Я всю ночь не могла даже двинуться в туалет, потому что боялась выйти из купе. Благо меня забрали с поезда и довезли домой, и я жива-здорова, — добавила женщина.

Впоследствии Кушнир удалила это сообщение в Facebook и опубликовала новое, в котором отметила, что лучше бы не рассказывала свою историю. Женщина, в частности, пожаловалась на чрезмерное внимание к ней из-за этого и постоянные просьбы журналистов о комментарии.

Судя по комментариям Кушнир под ее же постами, заявление в полицию она сразу по факту инцидента не писала. Однако женщина уточнила, что правоохранители с ней все же связались, когда прочитали в сети о попытке изнасилования в поезде.

Сексуальные домогательства в поезде: что делать и куда обращаться / 4 фотографии

В пресс-службе Национальной полиции и ГУ Нацполиции во Львовской области Фактам ICTV сообщили, что не могут прокомментировать эту информацию, и посоветовали отправить запрос.

Что говорят в Укрзализныце?

В Укрзализныце отреагировали на первое сообщение Надежды Кушнир. Руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления УЗ Александр Шевченко призвал ее предоставить детали поездки (рейс, дату, вагон и место), чтобы ведомство проанализировало ситуацию и действия бригады поезда.

– Проводник, к сожалению, не может точно знать того, что происходит за закрытыми дверями купе, но в случае жалобы на домогательства должен вызвать полицию на ближайшую станцию – такие случаи происходят, к сожалению. Если билет вашего соседа был электронным, мы его можем отследить и приложить к заявлению в полиции, — отметил Шевченко.

Он пообещал, что Укрзализныця ускорит оборудование вагонов камерами видеонаблюдения, а также введет возможность видеть гендер пассажира при покупке билета онлайн.

Впоследствии в комментарии Фактам ICTV Александр Шевченко сообщил, что начальник поезда не вызывал полицию, поскольку от пострадавшей такое требование не поступало.

– С бригадой поезда мы этот инцидент оперативно разобрали, проводник абсолютно правильно рассадила стороны конфликта. Начальник поезда способен в таких ситуациях вызвать полицию, но такого требования не было… Все пассажиры спокойно доехали до конечной станции после пересадки по разным купе, — рассказал он.

Шевченко добавил, что Укрзализныця сейчас усиливает реагирование на подобные инциденты: будет установлено больше камер видеонаблюдения, а новые вагоны будут оборудованы еще и сейфами, кнопкой вызова проводника и сигнализацией на открытие дверей купе.

В то же время Шевченко подчеркнул, что пассажиры должны знать свои права, порядок действий и алгоритм взаимодействия проводник-полиция.

– Поскольку камеры не фиксируют всего, что происходит внутри купе, а военизированную охрану в каждый вагон не посадишь, это не решение проблемы. Ее решение – сугубо в плоскости слаженной реакции полицейских, — уточнил он.

Так, в Укрзализныце разработали следующий алгоритм действий пассажира в случае конфликта, домогательств и т.д.:

1. Пассажир должен:

• известить об инциденте проводника;

• по возможности зафиксировать все, что происходит, на видео;

• не подвергаться опасности и находиться с проводником до разрешения ситуации.

2. Проводник должен:

• сделать замечание нарушителю;

• если это не подействовало – рассадить пассажиров;

• если конфликт так и не иссяк – вызвать правоохранителей на следующую станцию следования поезда.

3. Представители Национальной полиции: после вызова должны прибыть на станцию; составить протокол с участием двух свидетелей; высадить нарушителя с поезда.

Как действовать и куда обращаться в подобных случаях – советы юриста

В комментарии Фактам ICTV адвокат, член Ассоциации женщин-юристок Украины ЮрФем Андриана Франкив рассказала об алгоритме действий в случае нападения или сексуальных домогательств в поезде.

Так, потерпевшее лицо должно:

• по возможности снять на телефон происходящее;

• звать на помощь, обратиться к проводнику;

• по требованию потерпевшего проводник/начальник поезда обязан вызвать полицию на следующую станцию по маршруту.

– В данном случае человек, на которого было совершено такое нападение, должен, если есть возможность в этот момент, снять на телефон, на камеру или сделать аудиозапись происходящего вокруг него. Далее, конечно, звать на помощь, звать проводника, начальника поезда. В общем в поезде должны были бы присутствовать работники полиции. Если их нет, сама потерпевшая, проводник или начальник поезда должны вызвать полицию на следующую станцию. Соответственно, когда будет следующая остановка, работники полиции обязаны уже ждать этот поезд, — объяснила Андриана Франкив.

По ее словам, законом четко не определено, должна ли в дальнейшем жертва сойти с поезда к представителям полиции, или сами правоохранители зайти внутрь. Однако, как правило, человек сходит с поезда, а правоохранители задерживают нападавшего. После этого потерпевший пишет на него заявление.

– И дальше уже работники полиции, принимая это заявление, проводят все необходимые следственные действия. Но необходимо сразу написать это заявление о совершении преступления, — подчеркнула Франкив.

Адвокат отметила, что если само потерпевшее лицо не выразило желания вызвать полицию, то бригада поезда этого делать по закону не обязана (за исключением, если преступление совершается у них на глазах).

Адвокат объяснила, что в случае, если произошел факт изнасилования, нельзя принимать душ, поскольку таким образом будут смыты все следы. Сразу следует написать заявление, а одежду и другие вещи предоставить на экспертизу. Проводится и экспертиза самого человека.

– Если это было нападение, как произошло недавно, то в этом случае так же одежду, которая была на потерпевшей, – не выбрасывать, не стирать, поскольку на ней может быть слюна, кровь человека, который на нее нападал. Все это должно предоставляться в качестве вещественного доказательства работникам полиции, которые в дальнейшем будут проводить экспертизу, — отметила Андриана Франкив.

Дополнительными доказательствами могут быть записи с видеокамер в поезде, если таковые имеются. Также должен быть проведен опрос свидетелей, которые что-то могли слышать или видеть. В то же время потерпевшее лицо должно взять номера телефона, контактные данные свидетелей, чтобы была возможность с ними связаться.

Адвокат добавила, что ст. 154 Уголовного кодекса Украины (Принуждение к вступлению в половую связь) предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев.