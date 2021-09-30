30 сентября Украина отмечает День усыновления 2021. Это праздник милосердия и любви, в которым принято поздравлять усыновителей, опекунов, которые решили подарить свою заботу и внимание детям, оставшимся без родителей.

В этот день Факты ICTV подготовили материал об усыновлении в Украине, печальной статистике, проблемах этой сферы и процедуре.

Статистика

За 2020 год в Украине стали сиротами 9 634 ребенка. В то же время в семьи украинцев в течение года устроено 10 074 ребенка. Из них взяты под опеку 6 929 детей, устроено в приемные семьи или детские дома семейного типа – 1 906, усыновлены украинцами — 992, а иностранцами — 247 детей.

По данным Минсоцполитики, семейными формами воспитания в настоящее время охвачено около 64 тыс. детей. Это 92,2% от общего количества таких детей.

Проблемы с усыновлением

Согласно статистике, в стране тысячи детей нуждаются в заботе и попечительстве, однако далеко не все их могут получить. По информации профильного ведомства, у усыновителей есть определенные требования, которым соответствует не каждый лишенный любви родителей.

Украинцы отдают предпочтение маленьким детям — 80% из них усыновляют детей до 5 лет. В свою очередь иностранцы усыновляют детей преимущественно в возрасте до от 6 до 10 лет (32%) и от 11 до 17 лет (40%).

Гендиректор Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Министерства социальной политики Руслан Колбаса недавно заявил, что большинство усыновителей также хочет взять относительно здорового ребенка и желательно без братьев и сестер. Однако большинство детей, нуждающихся в усыновлении, или старшего возраста, или с семейных групп, а некоторые имеют определенные заболевания.

Кроме того, не всегда усыновление означает счастливый финал для ребенка, ведь некоторые усыновители меняют свое решение, чаще всего из-за того, что не получилось наладить отношения с ребенком, или из-за состояния его здоровья.

За последние три года решением суда отменено усыновление относительно 93 детей, 80 из которых были усыновлены украинцами, и лишены родительских прав граждане Украины, которые усыновили 36 детей.

Больше всего отмен усыновлений происходит в отношении детей 11-17 лет, то есть подросткового возраста, переживающих один из самых трудных возрастных кризисов.

Поэтому, по словам Колбасы, в прошлом году Минсоцполитики ввело обязательное обучение для потенциальных усыновителей, во время которого профессиональные специалисты учат, как наладить контакт с детьми.

Кто в Украине может усыновить ребенка

По состоянию на сентябрь 2021 года на учете кандидатов в усыновители находится почти 1 100 семей. В то же время более 17 тыс. детей, которые могут быть усыновлены, ждут свою семью.

Эту ситуацию можно исправить, если семьи, у которых есть возможность, присоединятся к этому.

Однако не все могут усыновить ребенка. Согласно ст. 211 Семейного кодекса Украины, усыновителем может стать:

дееспособное лицо не моложе 21 года, за исключением, когда усыновитель является родственником ребенка;

лицо, старше ребенка, которого оно желает усыновить, не менее чем на 15 лет;

в случае усыновления совершеннолетнего лица разница в возрасте не может быть меньше, чем 18 лет.

Кроме того, в Украине действуют такие правила для потенциальных усыновителей:

усыновителем могут быть супруги;

лица, не состоящие в браке между собой, не могут усыновить одного и того же ребенка;

если такие лица проживают одной семьей, суд может постановить решение об усыновлении ими ребенка;

если ребенок имеет только мать, он не может быть усыновлен мужчиной, с которым его мать не состоит в браке;

если ребенок имеет лишь отца, он не может быть усыновлен женщиной, с которой он не состоит в браке;

если такие лица проживают одной семьей, суд может постановить решение об усыновлении ими ребенка;

если ребенок имеет только мать или только отца, которые в связи с усыновлением теряют правовую связь с ним, усыновителем ребенка может быть один мужчина или одна женщина;

количество детей, которое может усыновить один усыновитель, не ограничивается.

Какие документы для этого нужны

При усыновлении желающие стать родителями должны пройти определенную процедуру. Для этого надо обратиться с письменным заявлением в Службу по делам детей по месту жительства.

К заявлению прилагаются следующие документы:

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

справка о заработной плате за последние шесть месяцев или копия декларации о доходах за предыдущий календарный год, заверенная органами государственной фискальной службы;

копия свидетельства о браке, заключенного в органах записи актов гражданского состояния, если заявители находятся в браке;

заключение о состоянии здоровья каждого заявителя;

засвидетельствованное нотариально письменное согласие другого супруга на усыновление ребенка (в случае усыновления ребенка одним из супругов), если иное не предусмотрено законодательством;

справка о наличии или отсутствии судимости для каждого заявителя, выданная территориальным центром по оказанию сервисных услуг МВД;

копия документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением;

справка о прохождении курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с рекомендациями по количеству, возрасту и состоянию здоровья детей, которых может усыновить заявитель, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Служба по делам детей в течение 10 рабочих дней после поступления заявления и всех документов, проверяет их на соответствие требованиям законодательства, проводит беседу с заявителями, составляет акт обследования жилищно-бытовых условий, где указывает, созданы ли для ребенка соответствующие условия для развития и воспитания, например, место для занятий, отдельная кровать.

Затем она рассматривает вопрос о возможности заявителей быть усыновителями и готовит соответствующее выводы. Если они положительные, кандидатов ставят на учет.

Преимущества усыновления

Национальное усыновление является приоритетной и наиболее защищенной формой устройства ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки.

В то же время государство поощряет тех, кто идет на усыновление, дополнительным отпуском.

— Лицу, которое усыновило ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней, 70 календарных дней — при усыновлении двух и более детей, — подводят итог в Минсоцполитики.

Пандемия и усыновление

На усыновление детей в прошлом году значительно повлияла пандемия и локдаун. Однако благодаря ослаблению карантинных мероприятий уже в первом полугодии 2021-го в Национальной социальной сервисной службе заметили положительную динамику.

За этот период в сравнении с первым полугодием 2020-го количество усыновлений возросло на 42%.

В частности, усыновление внутри страны выросло на 41,5% — с 383 до 542 детей, а межгосударственное — на 63,3% (с 90 до 147 детей).