За исследование трагедии Бабьего Яра историку Левитасу дали Героя Украины посмертно

Историку Илье Левитасу, который всю жизнь посвятил исследованию трагедии Бабьего Яра, поиску людей, которые спасали евреев в годы оккупации, посмертно присвоено звание Героя Украины. Президент Владимир Зеленский 29 сентября подписал соответствующий указ №494.

— За выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, за сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность, — объясняется в документе.

Минкульт направил представление главе государства на присвоение этого звания накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Илья Левитас (1931 — 2014) на общественных началах занимался развитием и сохранением еврейской культуры в независимой Украине, чествованием памяти жертв Бабьего Яра, поиском людей, которые спасали евреев от уничтожения в годы нацистской оккупации Киева.

В его активе 34 книги об истории еврейского народа, из которых 12 — именно о Бабьем Яре, а еще — более 200 статей.

Левитас в 1989 году учредил Совет национальных обществ Украины, который существует и сейчас, в том же году — Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992 году вошло в состав Еврейского совета Украины.

Именно по его инициативе создан Фонд Память Бабьего Яра, который он возглавлял до самой смерти.

При поддержке этого фонда присвоили звание Праведника Украины и Праведника Бабьего Яра более 4 тыс. человек 13 национальностей, которые, рискуя жизнью, спасали евреев от уничтожения. Сейчас эти люди будут получать пожизненные государственные стипендии.

В Киеве с 27 сентября по 7 октября проходят мероприятия, посвященные 80-летию трагедии Бабьего Яра, а именно самой трагической странице — расстрелам 29 и 30 сентября.

Подробнее о трагедии Бабьего Яра, и что необходимо знать о ней, читайте в материале.

Фото: Мінкульт