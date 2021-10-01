ГДЗ по английскому языку — где скачать решебник ДЗ для 6 класса

Хотите помочь ребенку с домашним заданием по английскому языку, но позабыли правила фонетики, орфоэпии, словообразования, синтаксиса и лексику?

Изучать новый язык — непростое занятие, требующее настойчивости и особого старания. Однако эти знания в дальнейшем помогут достигнуть большего успеха, ведь сегодня практически в каждой стране местные жители могут общаться на английском языке.

Факты ICTV подготовили список сайтов с готовыми домашними заданиями по английскому языку за 6 класс. Let’s learn English together!

ГДЗ по английскому языку за 6 класс

На сайте Four Book доступны решения к заданиям из учебников и рабочих тетрадей по английскому языку за 6 класс таких авторов:

Карпюк О. Д.;

Несвит А. Н.;

Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;

Павличенко О. М.

Все книги представлены в двух форматах — PDF и DJVU, которые можно скачать или просмотреть онлайн.

Также есть ГДЗ по другим школьным предметам — математике, биологии, информатике, всемирной истории, географии, украинской и зарубежной литературам, основам здоровья и остальным.

В школе

В школе предлагает готовые домашние задания по английскому языку за 6 класс по семи учебникам и девяти рабочим тетрадям таких авторов:

Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;

Косован А. Я., Витушинская Н. И.;

Карпюк О. Д.;

Несвит А. Н.;

Мясоедова С. В.;

Павличенко О. М.;

Биркун Л. В.

Пользователи онлайн-ресурса также могут посмотреть видеоуроки по математике и украинскому языку или скачать книги без ГДЗ по другим школьным предметам.

Freegdz

На сайте Freegdz представлены ответы и решения заданий по семи учебникам с английского языка за 6 класс, выпущенных в 2014 и 2015 годах, таких авторов:

Карпюк О. Д.;

Несвит А. Н.;

Павличенко О. М.;

Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;

Косован А. Я., Витушинская Н. И.

Онлайн-ресурс имеет удобный интерфейс, что поможет найти ГДЗ по нескольким критериям. На Freegdz доступны готовые домашние задания по более чем 15 школьным предметам, которые изучают ученики от 1 до 11 классов.

ГДЗ online

ГДЗ online — подходящий онлайн-ресурс для тех, кто ищет ответы по заданиям из учебников по английскому языку за 6 класс таких авторов:

Павличенко О. М.;

Несвит А. Н.;

Карпюк О. Д.;

Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;

Мясоедова С. В.;

Биркун Л. В.

Помимо этого, есть готовые решения к украинскому языку, математике, биологии, географии, этике, информатике, истории, основам здоровья, природоведению, украинской и зарубежной литературам.

Если нужны учебники по школьным предметам без ГДЗ, их можно скачать в формате PDF или посмотреть в онлайн-режиме.

Математика дома

Хоть сайт и называется Математика дома, однако тут можно найти ответы не только по этому предмету. Ресурс предлагает ответы по заданиям учебника по английскому языку за 6 класс четырех авторов:

Карпюк О. Д.;

Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;

Несвит А. Н.

На выбор доступны ГДЗ по различным языкам, биологии, географии, информатике и другим школьным дисциплинам за 6 класс.

Моя школа

Моя школа предлагает ответы на учебники и рабочие тетради по английскому языку за 6 класс таких авторов:

Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;

Julie Penn, Cheryl Pelteret;

Карпюк О. Д.;

Несвит А. Н.;

Косован А. Я., Витушинская Н. И.;

Мясоедова С. В.;

Павличенко О. М.;

Биболетова М. З.;

Кузовлев В. П.;

Биркун Л. В.

На сайте можно посмотреть онлайн уроки в удобное для себя время. Доступны другие предметы — математика, информатика, литература, этика и остальные, которые проходят ученики от 1 до 11 классов.

Экстра ГДЗ

На сайте Экстра ГДЗ можно найти ответы к заданиям трех учебников английского языка, выпущенных в 2014 году, таких авторов:

Карпюк О. Д.;

Несвит А. Н.;

Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.

В то же время онлайн-ресурс предоставил возможность подсмотреть ответы и по другим предметам за 6 класс. Каждому пользователю сайта доступны более сотни решебников по меньшей мере 20 предметов.