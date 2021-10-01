ГДЗ по английскому языку — где скачать решебник ДЗ для 6 класса

Хотите помочь ребенку с домашним заданием по английскому языку, но позабыли правила фонетики, орфоэпии, словообразования, синтаксиса и лексику?
Изучать новый язык — непростое занятие, требующее настойчивости и особого старания. Однако эти знания в дальнейшем помогут достигнуть большего успеха, ведь сегодня практически в каждой стране местные жители могут общаться на английском языке.
Факты ICTV подготовили список сайтов с готовыми домашними заданиями по английскому языку за 6 класс. Let’s learn English together!
ГДЗ по английскому языку за 6 класс
На сайте Four Book доступны решения к заданиям из учебников и рабочих тетрадей по английскому языку за 6 класс таких авторов:
- Карпюк О. Д.;
- Несвит А. Н.;
- Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;
- Павличенко О. М.
Все книги представлены в двух форматах — PDF и DJVU, которые можно скачать или просмотреть онлайн.
Также есть ГДЗ по другим школьным предметам — математике, биологии, информатике, всемирной истории, географии, украинской и зарубежной литературам, основам здоровья и остальным.
В школе
В школе предлагает готовые домашние задания по английскому языку за 6 класс по семи учебникам и девяти рабочим тетрадям таких авторов:
- Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;
- Косован А. Я., Витушинская Н. И.;
- Карпюк О. Д.;
- Несвит А. Н.;
- Мясоедова С. В.;
- Павличенко О. М.;
- Биркун Л. В.
Пользователи онлайн-ресурса также могут посмотреть видеоуроки по математике и украинскому языку или скачать книги без ГДЗ по другим школьным предметам.
Freegdz
На сайте Freegdz представлены ответы и решения заданий по семи учебникам с английского языка за 6 класс, выпущенных в 2014 и 2015 годах, таких авторов:
- Карпюк О. Д.;
- Несвит А. Н.;
- Павличенко О. М.;
- Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;
- Косован А. Я., Витушинская Н. И.
Онлайн-ресурс имеет удобный интерфейс, что поможет найти ГДЗ по нескольким критериям. На Freegdz доступны готовые домашние задания по более чем 15 школьным предметам, которые изучают ученики от 1 до 11 классов.
ГДЗ online
ГДЗ online — подходящий онлайн-ресурс для тех, кто ищет ответы по заданиям из учебников по английскому языку за 6 класс таких авторов:
- Павличенко О. М.;
- Несвит А. Н.;
- Карпюк О. Д.;
- Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;
- Мясоедова С. В.;
- Биркун Л. В.
Помимо этого, есть готовые решения к украинскому языку, математике, биологии, географии, этике, информатике, истории, основам здоровья, природоведению, украинской и зарубежной литературам.
Если нужны учебники по школьным предметам без ГДЗ, их можно скачать в формате PDF или посмотреть в онлайн-режиме.
Математика дома
Хоть сайт и называется Математика дома, однако тут можно найти ответы не только по этому предмету. Ресурс предлагает ответы по заданиям учебника по английскому языку за 6 класс четырех авторов:
- Карпюк О. Д.;
- Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;
- Несвит А. Н.
На выбор доступны ГДЗ по различным языкам, биологии, географии, информатике и другим школьным дисциплинам за 6 класс.
Моя школа
Моя школа предлагает ответы на учебники и рабочие тетради по английскому языку за 6 класс таких авторов:
- Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.;
- Julie Penn, Cheryl Pelteret;
- Карпюк О. Д.;
- Несвит А. Н.;
- Косован А. Я., Витушинская Н. И.;
- Мясоедова С. В.;
- Павличенко О. М.;
- Биболетова М. З.;
- Кузовлев В. П.;
- Биркун Л. В.
На сайте можно посмотреть онлайн уроки в удобное для себя время. Доступны другие предметы — математика, информатика, литература, этика и остальные, которые проходят ученики от 1 до 11 классов.
Экстра ГДЗ
На сайте Экстра ГДЗ можно найти ответы к заданиям трех учебников английского языка, выпущенных в 2014 году, таких авторов:
- Карпюк О. Д.;
- Несвит А. Н.;
- Калинина Л. В., Самойлюкевич И. В.
В то же время онлайн-ресурс предоставил возможность подсмотреть ответы и по другим предметам за 6 класс. Каждому пользователю сайта доступны более сотни решебников по меньшей мере 20 предметов.