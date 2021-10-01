Погода в Украине в субботу, 2 октября, будет солнечной, но в двух областях ожидаются дожди. Температура воздуха достигнет +17 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в западных областях будет от +14 до +17 тепла в дневное время, а ночью от +5 до +8 градусов. В Волынской и Ровенской областях возможны дожди.

В центре и на севере страны синоптики прогнозируют от +13 до +15 градусов днем, а ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов.

В юго-восточных областях ожидается от +13 до +17 градусов днем, а ночью будет от +7 до -2 мороза. В частности, мороз прогнозируют в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В Киеве солнечно, днем будет от +14 до +16 градусов, а ночью от +2 до +4 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине в ближайшие выходные будет очень солнечной. В эти дни не будет дождей, однако ожидается небольшой ветер.

В Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Донецке, Запорожье, Львове, Кривом Роге, Николаеве, Севастополе и других городах Украины 2-3 октября столбики термометров покажут от +12 до +16.