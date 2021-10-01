Куда можно поступить с биологией без химии

Хорошо знаете биологию, однако плохо разбираетесь в химии? Есть множество специальностей, на которые можно поступить в Украине без внешнего независимого оценивания по химии.

Факты ICTV подготовили список направлений и сфер, куда можно поступить, имея ВНО по биологии, и без химии.

На какие специальности обязательно нужна биология

Сфера образования — учитель биологии, естественных наук и другие специальности, связанные с физической культурой и спортом.

Химическая и биоинженерия — биотехнология и биоинженерия или биомедицинская инженерия.

Аграрные науки и продовольствие — агрономия, защита и карантин растений, садоводство, водные биоресурсы и аквакультура, лесное хозяйство и другие специальности.

Естественные науки — среди них экология и биология.

Охрана здоровья — стоматология, медицина, медсестринство, медицинская психология, фармация, физическая терапия, педиатрия, общественное здоровье и другие специальности.

Ветеринарная медицина — включает в себя также ветеринарную гигиену, санитарию и экспертизу.

На территории Украины есть по меньшей мере 50 государственных и частных высших учебных заведений, в которые можно поступить по этим специальностям с ВНО по биологии и без экзамена по химии.

Девять из них расположены в Киеве. В частности, речь идет о Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, Национальном авиационном университете, Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова, Национальном техническом университете Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”.

Биология как необязательный предмет

Биология попадает под перечень предметов, которые можно выбрать для сдачи на внешнем независимом оценивании.

В отличие от предыдущих сфер деятельности, есть специальности, на которые можно поступить с ВНО по биологии, однако этот предмет не является обязательным.

Среди них — сфера образования и педагогика (учитель или преподаватель), культура и искусство (дизайн, хореография, рисование и другие творческие специальности).

В то же время можно поступить на гуманитарные (литературу, филологию, историю, археологию, обществоведение и культурологию), естественные (физику, астрономию или географию), общественные науки (политологию, лингвистику, психологию, риторику, экономику и другие).

Можно сделать упор на металлическую инженерию (прикладную механику, авиа-, судо- или машиностроение), приборостроение с уклоном на метрологию, электронику и телекоммуникации (радиотехнику или авионику).

Эти специальности более сложные, чем остальные, однако не менее интересные. Как вариант, можно попробовать себя в сфере журналистики (например, редактором или ведущим), информационных технологий (окунуться в направление кибербезопасности или программной инженерии).

Если же и эти специальности не для вас, то как насчет остальных сфер? Может быть, вам приглянутся управление и администрирование (финансы, банковское дело и ведение бизнеса), гостинично-ресторанное дело или туризм.

Как вариант, можно пойти обучаться на архитектуру и строительство. Например, для планировки и постройки жилых помещений нужна полная отдача, ведь все дома, которые вы видите на улицах, защищают людей от внешних факторов — дождей, молний, града и остальных.

Если хочется выбрать более легкую, но не менее важную сферу деятельности, можете остановить свой выбор на социальной работе или защите окружающей среды. Такие специальности очень ценят.

Уверены, вы не пожалеете о своем выборе. Действуйте, ведь мечты должны сбываться. Факты ICTV желают удачного поступления и новых свершений.