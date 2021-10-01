Все билеты на поезда дальнего следования с октября доступны для украинцев в официальном чат-боте Укрзализныци в Viber и Telegram.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

— С 1 октября пассажирам УЗ в официальном чат-боте в Viber и Telegram доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, — отметили в компании.

В чат-боте можно купить и вернуть билеты, заказать питанние. Также там есть расписание движения, информирование о прибытии или опоздании поезда, а также онлайн-табло.

Кроме того, есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.

Напомним, 19 сентября во районе карстовых пещер на перегоне Новоселица — Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне.

В результате поезд №118 Черновцы-Киев с отправлением из Черновцов в 19.46 изменил маршрут. До восстановления колеи его пустили через Залещики и Тернополь.