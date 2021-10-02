Погода на 3 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 3 октября, в воскресенье, будет сухой и солнечной. Однако синоптики советуют тепло одеваться и носить с собой горячие напитки, чтобы согреться на улице.

По прогнозам экспертов, теплое всего в этот день будет в западных областях, холодное всего — в северных.

Погода в Украине 3 октября

В восточных областях в этот день будет днем ​​относительно тепло, без осадков. Температура воздуха от +12 до +14 днем ​​и от +0 до +5 ночью.

На жителей западных областей ждет солнечная и приятная погода, которая принесет тепло. Температура будет колебаться +15…+20 днем ​​и +3…+6 ночью.

В то же время в северных областях будет холоднее всего, солнце будет прятаться за облаками. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+14, а ночью опустятся до +3…+5.

На Юге будет греть теплое осеннее солнце, без заморозков. Днем воздух прогреется до +17, а ночью температура спадет до +5.

На жителей центральных областей также ждет спокойная погода, без осадков. Дневная температура достигнет отметки +15, а вот ночью на 10 градусов станет холоднее — +5.

Погода в Киеве 3 октября будет такой же, как и на всей территории Украины — относительно теплой и солнечной. Дневная температура составит от +14 до +16, ночная — от +4 до +6.

По прогнозам синоптиков, погода в октябре в Украине будет почти в пределах климатической нормы — и за температурой воздуха, и по количеству осадков.

В частности, средняя месячная температура в октябре ожидается в пределах +7 — +12 градусов, а месячное количество осадков в Украине прогнозируется 28-67 мм.