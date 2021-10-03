План трансформации Украины, который в эти дни обсуждали народные депутаты от партии Слуга народа в Трускавце, среди прочего, включает и вопросы Донбасса.

Об этом заявил сегодня на брифинге по итогам выездного заседания Слуги народа в Трускавце президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, этот документ требует более глубокой наработки и должен способствовать росту ВВП, привлечению инвестиций, а также развитию инфраструктуры на востоке Украины.

– Действительно, многие инвесторы обеспокоены тем, что у нас на востоке война. И им нужно постоянно показывать, что это часть нашей территории, государство развивается… Поэтому строится инфраструктура на Донбассе, чтобы привезти туда инвесторов. И чтобы люди на временно оккупированных территориях видели разницу, — отметил Зеленский.

По словам президента, в рамках Плана трансформации Украины на Донбассе планируют построить еще два аэропорта. Они должны стать временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.

– Еще два аэропорта будут добавлены к нашей инфраструктурной программе именно на Донбассе. Альтернатива временно оккупированным Донецку и Луганску, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства уточнил, что также найдена площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем. В городе сейчас строить аэропорт нельзя из соображений безопасности.