Один из вариантов реконструкции городской клинической больницы №2 в Кривом Роге был разработан архитектором, проекты которого ранее получили международное признание.

Об этом написал в Facebook Юрий Голик.

Так, по словам Голика, свой вариант реконструкции медучреждения подал Алексей Валентиров – архитектор из Днепра, ранее разработавший проект строительства детского сада в Обуховке. Позднее этот садик попал в рейтинг лучших архитектурных объектов мира по версии авторитетного издания ArchDaily.com.

— Просто представьте — построенный государством детский садик попал на страницы всемирно известного сайта по архитектуре, — отметил Голик.

Он рассказал, что проектирование реконструкции больницы в Кривом Роге в данный момент продолжается.

В сети показали вариант Большой стройки больницы Кривого Рога от всемирно признанного архитектора / 2 фотографии

Объект модернизируют в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка: окончательный выбор варианта реконструкции произойдет уже вскоре.

— В следующем году — старт проекта президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которого в каждой области будут полностью реконструированы областные взрослые и детские многопрофильные больницы, — добавил Голик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в течение этого года по всей Украине откроются 30 медицинских учреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 приемных отделений, обновленных или построенных в рамках Большой стройки.