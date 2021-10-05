В среду, 6 октября, погоду в Украине продолжит формировать мощный антициклон. Будет солнечно днем, однако ночные температуры — достаточно низкие за счет безоблачного неба.

Поэтому синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы от 0 до -5 градусов на большей части территории, а днем ​​температура воздуха повысится до +10 +15.

Ночью и утром на Закарпатье и в южных регионах +3 +8, а днем ​​+13 +18.

Прогнозируют также порывы восточного и юго-восточного ветра 7-12 м/с, а на западе и юго-востоке – местами до 15-20 м/с.

На следующей неделе в Украину придет циклон. Поэтому 14 октября, на Покров и в День защитников и защитниц Украины, ожидаются сильные дожди.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, дожди будут продолжаться четыре дня — с 12 до 15 октября.