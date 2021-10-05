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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Сильный ветер и заморозки: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Заморозки, похолодання

В среду, 6 октября, погоду в Украине продолжит формировать мощный антициклон. Будет солнечно днем, однако ночные температуры — достаточно низкие за счет безоблачного неба.

Поэтому синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы от 0 до -5 градусов на большей части территории, а днем ​​температура воздуха повысится до +10 +15.

Ночью и утром на Закарпатье и в южных регионах +3 +8, а днем ​​+13 +18.

Прогнозируют также порывы восточного и юго-восточного ветра 7-12 м/с, а на западе и юго-востоке – местами до 15-20 м/с.

На следующей неделе в Украину придет циклон. Поэтому 14 октября, на Покров и в День защитников и защитниц Украины, ожидаются сильные дожди.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, дожди будут продолжаться четыре дня — с 12 до 15 октября.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Depositphotos

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