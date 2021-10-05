Такие преступления, как Холокост и Голодомор, больше не должны повториться. А для этого следует продолжать просветительские усилия как на национальном, так и на международном уровнях.

Об этом заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с лидером Израиля Ицхаком Герцогом.

Зеленский отметил, что во время встречи отдельное внимание было уделено чествованию памяти жертв Бабьего Яра – ужасного преступления нацистского режима в отношении евреев во время Второй мировой войны.

– Вместе с президентом Израиля мы отметили важность продолжения просветительских усилий на национальном и международном уровнях с целью неповторения таких ужасных преступлений, как Холокост, как Голодомор 1932-1933 годов в Украине, — подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил иностранные делегации, которые прибудут для почтения памяти жертв Бабьего Яра.

– Я благодарен лично президенту Герцогу, а также другим высоким делегациям, которые будут прибывать на днях в Киев, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины этой страшной мировой трагедии. Память об этих жертвах для нас священна, — заявил Зеленский.

Церемония памяти жертв Бабьего Яра состоится в Киеве завтра, 6 октября, возле памятника Менора. В ней, в частности, примут участие президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Германии и Израиля – Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.