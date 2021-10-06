Пенсионеры и получатели выплат смогут проходить идентификацию через Дія. Підпис

Украинским пенсионерам и получателям другой материальной помощи разрешили проходить физическую идентификацию онлайн с помощью электронной подписи Дія. Підпис.

Это значит, что для подтверждения личности при оформлении документов на получение выплат можно будет не выходить из дома. Соответствующее постановление № 999 принял Кабинет министров.

Также документ предусматривает, что жителям оккупированных территорий (ОРДЛО) для выплат пенсий и денежной помощи не нужно будет проходить физическую идентификацию в период карантина и в течение 30 дней после его отмены.

Сейчас же им для идентификации нужно ездить на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Факты ICTV связались с Министерством цифровой трансформации, чтобы выяснить, как можно воспользоваться услугой. В пресс-службе министерства нам сообщили, что она пока в разработке, а когда все будет готово — появятся соответствующие указания.

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