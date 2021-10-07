Киевская городская власть намерена популяризировать общественный транспорт как один из самых быстрых и дешевых способов передвижения в городе. КГГА планирует ввести новые критерии качества для перевозчиков.

В частности, в салонах должны установить информационные таблички на двух языках с навигацией по маршруту движения и обслуживать на государственном языке. Также должна быть комфортная температура для пассажиров, которую могут регулировать с помощью кондиционеров.

В то же время киевляне и гости столицы должны иметь возможность ознакомиться с подробной информацией о перевозчике и водителе (с фотографией), а сам водитель должен быть одетым в типичную униформу.

Согласно плану изменений, общественный транспорт должен следовать по расписанию движения с наибольшей погрешностью в две минуты. Жители Киева смогут лучше планировать свое время, поскольку расписание можно будет посмотреть в приложении Київ Цифровий.

По данным КГГА, в столице постоянно растет количество транспортных средств, которые ездят в городе. Например, в 2015 году на столичных дорогах ежедневно ездили почти 620 тыс. автомобилей, однако 6 октября муниципальные камеры зафиксировали более 1 млн машин. Среди них:

60% — транспортные средства киевлян;

30% — автомобили жителей пригорода, которые работают в столице;

10% — транзитный транспорт, следующий через город.

В КГГА отметили, что водители в Киеве в среднем проводят в пробках около 45 мин ежедневно. По подсчетам специалистов, это почти девять дней в году.