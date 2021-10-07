Специальные службы и некоторые средства массовой информации Российской Федерации пытались помешать эвакуации граждан Украины с территории Афганистана.

По данным Министерства обороны Украины, российские СМИ провели специальную информационную операцию по приказу их спецслужб. Медиа сообщали о том, что украинское государство якобы “покинуло своих граждан, поэтому эвакуации не будет”.

В Минобороны отметили, что украинские разведчики провели чрезвычайную спецоперацию несмотря на опасность, которая ожидала их еще и от российских специальных служб.

По словам одного из непосредственных участников операции, украинским гражданам, которых эвакуировали с территории Афганистана, неоднократно поступали предложения поехать в Россию, заявляя, что якобы “Украина покинула их на верную гибель”.

Украинские разведчики опровергли эту информацию и доказали намерение нашего государства вернуть своих граждан.

Вскоре видеозапись профессиональной работы наших разведчиков транслировали в эфире международных телеканалов, что подтвердило фейки российской пропаганды.