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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Спецслужбы РФ пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана — разведка

Спецслужбы РФ пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана — разведка

Специальные службы и некоторые средства массовой информации Российской Федерации пытались помешать эвакуации граждан Украины с территории Афганистана.

По данным Министерства обороны Украины, российские СМИ провели специальную информационную операцию по приказу их спецслужб. Медиа сообщали о том, что украинское государство якобы “покинуло своих граждан, поэтому эвакуации не будет”.

В Минобороны отметили, что украинские разведчики провели чрезвычайную спецоперацию несмотря на опасность, которая ожидала их еще и от российских специальных служб.

По словам одного из непосредственных участников операции, украинским гражданам, которых эвакуировали с территории Афганистана, неоднократно поступали предложения поехать в Россию, заявляя, что якобы “Украина покинула их на верную гибель”.

Украинские разведчики опровергли эту информацию и доказали намерение нашего государства вернуть своих граждан.

Вскоре видеозапись профессиональной работы наших разведчиков транслировали в эфире международных телеканалов, что подтвердило фейки российской пропаганды.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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