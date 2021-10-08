В Одессе повышают тарифы на проезд в электротранспорте: когда и на сколько

Тарифы на проезд в одесских троллейбусах и трамваях с 1 ноября 2021 года вырастут с 5 до 8 грн, сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

В частности, в случае наличного расчета стоимость проезда в электротранспорте составит 8 грн за пассажира, при безналичном расчете (через мобильное приложение или банковской картой) — 7 грн.

Поездка на фуникулере с 1 ноября будет стоить 10 грн с человека.

Соответственно возрастает стоимость постоянных проездных билетов.

— Действующие тарифы на проезд в городском пассажирском электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных проездных билетов для проезда на трамвае (троллейбусе) — на уровне тарифов 2016 года, — объяснили в горсовете.

Говорят, что рост тарифов обусловлен повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги.

Перед этим в Одессе с 15 сентября повысили тарифы на проезд в маршрутках — с 7 до 10 грн.

Источник: Одеська міськрада

Фото: Одесміськелектротранс