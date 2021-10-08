Нападение на журналистов Схем в Укрэксимбанке: Мецгеру сообщили о новом подозрении

Прокуратура сообщила о новом подозрении отстраненному руководителю Укрэксимбанка Евгению Мецгеру в деле о препятствовании работе журналистов программы Схемы.

— При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киев 8 октября сообщено о новом подозрении одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы Схемы, — сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Евгению Мецгеру инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удерживание людей (ч. ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

7 октября правоохранители вручили Евгению Мецгеру подозрение в препятствовании профессиональной деятельности журналистов. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Вечером 4 октября на журналистов-расследователей программы Схемы совершили нападение в государственном Укрэксимбанке. Это произошло во время записи интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете.

Председателю правления банка не понравился один из вопросов журналиста. После этого он приказал охране убрать камеры и достать из них кассеты.

Сотрудники банка применили физическую силу к оператору Схем Александру Мазуру. Скрутив его и удерживая силой, они отобрали у него обе камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и вынесли всю технику из кабинета на час.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Евгений Мецгер