За прошедшие сутки российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня. Из них три — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Сейчас он находится в больнице. Его состояние здоровья тяжелое.

Украинские позиции возле Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе Майорска оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Крымского дважды обстреляли позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм. Возле Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В сторону населенного пункта Лопаскино российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на утро 9 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС