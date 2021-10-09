Морозное утро: на горе Поп Иван зафиксировали -9°С

Утром субботы, 9 октября, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до отметки -9 по Цельсию.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, в Карпатских горах фиксировалась облачная погода, туман и сильный восточный ветер, скорость которого достигала 18 м/с.

Напомним, 22 сентября на горе Поп Иван Черногорский был зафиксирован первый случай выпадения снега на территории Украины.

В тот день температура окружающей среды опускалась до отметки в -4°С.

При этом накануне – 21 сентября, в Карпатах был зафиксирован первый мороз – тогда столбик термометра на горе Поп Иван Черногорский показывал -6°С.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост