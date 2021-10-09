На Ровненщине не будут пускать в школу детей без прививки

В Ровенской области решили провести дополнительную кампанию вакцинации детей от полиомиелита, чтобы предотвратить его распространение.

Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Уровень иммунизации детей от полиомиелита является недостаточным. Лишь 53% детей в возрасте до одного года получили плановые прививки в 2021 году, – сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, дополнительную кампанию иммунизации необходимо провести для того, чтобы защитить детей от заболевания.

Министерство здравоохранения назначило нулевой тур внедрения инактивированной полиомиелитной вакцины для детей в возрасте до пяти лет на период с 11 по 22 октября по всей Ровенской области.

Еще три тура вакцинации пройдут в течение 90 дней. Они должны охватить всех детей этой возрастной группы. Непривитых не допустят в детские сады и школы.

Напомним, в Украине официально подтвердили случай полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области.

Малыша госпитализировали с парезом нижних конечностей.

Согласно информации врачей, родители ребенка сознательно отказались от прививок, которые предусмотрены медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.