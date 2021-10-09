Сухо, но с заморозками: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 10 октября

В воскресенье, 10 октября 2021 года, погода в Украине по большей части будет облачной, однако осадков на территории страны не ожидается.

Днем температура воздуха поднимется максимум до +16, а ночью ожидаются заморозки до -1.

Подробный прогноз погоды в Украине на воскресенье, 10 октября, читайте в материале Фактов ICTV.

Прогноз погоды в регионах

В воскресенье на территории Украины ожидается ветренная погода — скорость ветра составит 5-10 м/c, а на юге и востоке усилится до 7-12 м/c.

На западе страны прогнозируется сухая и облачная погода. Днем воздух прогреется от +12 до +16, а ночью будет холодно – температура прогнозируется от +5 до 0 по Цельсию.

В центральных областях также будет сухо. Днем столбики термометров покажут от +11 до +14, а ночью похолодает – от +4 до +1.

На севере днем столбик термометра покажет от +10 до +14, а ночью его показатели опустятся до 0 градусов.

На востоке страны в дневное время суток +11, +13, ночью похолодает до +2, +5, тогда как на юге ожидается +13, +15 днем и +3, +7 ночью.

В Киеве, как и на всей остальной территории Украины, ожидается сухая и облачная погода. Днем ​​воздух прогреется до отметок от +11 до +13, а ночью похолодает до +1, +3.