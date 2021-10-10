Погода на 11 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 11 октября будут очень солнечной, однако не теплой. Местные жители почувствуют незначительное похолодание после выходных 9-10 октября.

По данным Укргидрометцентра, может быть ветрено. Скорость ветра будет достигать около 3-8 м/с, поэтому синоптики советуют украинцам тепло одеваться.

В течение дня температура в Украине преимущественно будет достигать от +10 до +13 градусов по Цельсию. На юге столбики термометра будут показывать от +13 до +14, на востоке — от +12 до +14, в центре — от +12 до +14, на севере — от +11 до +13, на западе — от +10 до + 13.

Самая теплая погода ожидается в восточных и южных областях — в этих местностях температура достигнет от +13 до +16.

Однако самые холодные погодные условия — в западных областях Украины. Синоптики советуют жителям Ужгорода, Мукачево, Львова, Тернополя, Черновцов и Ивано-Франковска одеваться как можно теплее.

В Киеве ожидается солнечная погода, может быть немного ветрено. По данным Укргидрометцентра, днем ​​и ночью осадков не будет.

Столбики термометра в столице днем ​​будут показывать преимущественно от +11 до +14, а ночью температура опустится до +1 градуса по Цельсию.