Если раньше их и днем ​​с огнем трудно было найти, то сейчас экзотическими фруктами и ягодами завалены все полки супермаркетов и рынков. И приезжают они к нам со всех уголков мира.

Но эксперты говорят — не исключено, что тропики вскоре придут и в Украину. Ведь мир охватила проблема глобального потепления.

Мадейра — остров вечной весны, потому что погода здесь почти не меняется в течение года. А зимой опускается максимум до 15 градусов. Идеальные условия для выращивания бананов. Львиную часть урожая банановых плантаций экспортируют.

Бананы стоят 7 евро 80 ​​центов, на наши деньги — 250 грн. Есть и дешевле, за 200 грн.

Почему же тогда в Украине на бананы совсем другая цена? А иногда эта заморская ягода дешевле, чем наши яблоки.

На одном киевском рынке за бананы просят 30 грн, а в супермаркете цены даже не доходят до отметки в 25 грн.

И это в то время, когда яблоки, выращенные в украинских садах, стоят дороже.

Бананы, которые мы с вами покупаем, импортные. Они едут к нам преимущественно из Эквадора. Но даже такое кругосветное путешествие не делает их дорогими.

С точки зрения выращивания бананов там не столь высока себестоимость затрат, поэтому они являются на сегодняшний момент достаточно дешевыми на рынке. И так как они присутствуют на рынке весь год, на них более или менее стабильная цена.

В Закарпатье появились первые в Украине сады хурмы. Можно прийти, самостоятельно собрать урожай и на выходе заплатить. Эти деревья также научились переживать низкие температурные показатели зимой.

Глобальные климатические изменения — это не только потепление, но и изменение погодных привычек. Летом становится жарче, а зимой столбики термометров будут опускаться больше, чем обычно.

Накрывать соломой или выращивать в теплицах. Это пока единственные варианты разведения экзотических культур в Украине. Однако с такими климатическими изменениями, как сейчас, тропические джунгли с банановыми плантациями у нас могут очень быстро появиться.

Читайте: