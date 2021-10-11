Евгений Мецгер написал заявление на увольнение с должности главы правления Укрэксимбанка после скандала с нападением на журналистов Схем.

— Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя главы АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг — единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка, — написал он в Facebook.

Мецгер объяснил, что практически вся его карьера связана с этим банком, где он начал работать еще в 2006 году. Он заявил, что за это время банк стал крепче. Были реализованы сотни проектов, которые усилили финучреждение и украинскую экономику.

Евгений Мецгер добавил, что написание заявления об отставке — его собственная оценка того, что произошло в Укрэксимбанке. Он надеется, что этот шаг поможет восстановить доверие к банку.

4 октября на журналистов Схем напали в государственном Укрэксимбанке. Это произошло во время записи интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете.

Сотрудники банка применили физическую силу к оператору Схем Александру Мазуру. Скрутив его и удерживая силой, они отобрали у него обе камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и вынесли всю технику из кабинета на час.

11 октября суд назначил Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.