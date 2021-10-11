Петиция на сайте президента с требованием полного запрета выступлений российских артистов на территории Украины набрала 25 тыс. подписей. Чтобы петицию рассмотрел президент Владимир Зеленский, необходимо именно такое количество подписей.

Инициатором петиции выступил телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк.

В петиции предлагается запретить гастроли российским артистам до полного возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами Украины.

Кондратюк считает, что музыка и другие виды искусства от страны-агрессора России не могут быть вне политики во время войны, поскольку они являются продолжением самой войны.

— Представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и начало Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России.

В то же время, предлагается сделать исключение для российских представителей культуры и искусства, которые публично выступили против агрессии в отношении Украины — это актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович и другие.

— Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев, — говорится в петиции.

В конце сентября Игорь Кондратюк опубликовал на сайте Офиса президента петицию о полном запрете концертной деятельности артистов из страны-агрессора России. Только за сутки петиция №22/123500-еп собрала почти 2,5 тыс. подписей.