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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

При МВД появился Офис по вопросам защиты бизнеса: чем занимается новая структура

євген єнін

Защита бизнеса от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов, а также создание благоприятных условий для поступления иностранных инвестиций — это три главные задачи Офиса по защите бизнеса, созданного при МВД.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин объяснил, что таким образом МВД пытается повысить уровень доверия к полиции.

— Именно поэтому речь идет не о создании какого-то штатного подразделения с определенным количеством персонала, кабинетов, принтеров, технического состава и тому подобное. Речь идет скорее о проектном подходе, который показал себя чрезвычайно положительно не только в реалиях Украины, но и у наших международных партнеров, — подчеркнул он.

Енин говорит, что это неформальная рабочая группа, курировать деятельность которой поручено именно ему.

— Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы довольно оптимистичны, — подчеркнул замглавы МВД.

То есть Офис по защите бизнеса – это, прежде всего, площадка для диалога.

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Фото: Євген Єнін

Источник: РБК-Украина

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