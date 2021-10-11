В Кабинете министров отмечают, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине есть вакцинация.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас среди госпитализированных с коронавирусом около 97% — невакцинированные.

— Это и есть подтверждением эффективности вакцинации, — отметил Ляшко.

В то же время правительство решило усилить карантин в Украине для невакцинированных граждан. Новые ограничения будут касаться, в частности поездок в общественном транспорте.

Министры решили, что граждане смогут находиться в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации.

Также такое решение будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения.

Также было заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.

Кроме того, чиновники вместе с президентом Владимиром Зеленским обсудили Covid-ситуацию в стране, ускорения процесса вакцинации и борьбу с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о прививках.

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В последние недели в Украине ухудшается ситуация с коронавируса. За минувшие сутки вирус подтвердили в 8 832 человек.

Выздороветь за сутки удалось 2 053 лицам. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло 207 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.