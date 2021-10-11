В Украине планируют часть средств от штрафов за нарушение правил дорожного движения отдавать местным общинам.

О возможных изменениях системы распределения средств от штрафов за ПДД рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

— Мы хотели бы выйти уже вскоре с инициативой в законодательном порядке установить систему распределения поступлений от штрафов за нарушение ПДД, — объяснил Енин.

По словам заместителя МВД, 10% — 30% поступлений от штрафов могли бы отдавать в местные общины.

Также Енин отметил, что в МВД предлагают привлекать общественность к выявлению автодорожных нарушений с помощью специального приложения.

— Мы планируем разработать приложение, которое позволит фиксировать грубые нарушения ПДД другими его участниками. На первом этапе речь может идти о проезде на красный свет, нарушении правил проезда железнодорожных переездов, проезде через двойную полосу, — объяснил он.

По мнению Енина, наличие соответствующей доказательной базы и нормативного урегулирования будет способствовать активному приобщению общины к соответствующим процессам.

— Каждый значительно больше будет думать перед тем, как допустить грубое нарушение ПДД, рискуя быть снятым на видео другими пешеходами или водителями, — отметил заместитель МВД.

Отметим, что нарушители ПДД получают штрафы после того, как камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный свет, а также перемещение авто по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Оплатить штраф нужно с помощью электронного сервиса. Так, в специальном э-кабинете водителя можно проверить штрафы и оплатить их.

Для проверки штрафов нужно ввести номер водительского удостоверения, ИНН или серию и номер штрафа. Чтобы оплатить штраф, водителю предоставляется 30 дней. Если в течение этого времени штраф не оплатили, то подается жалоба в суд.

С 8 октября на дорогах Украины заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД. В целом количество датчиков достигло отметки в 178 единиц.

Новые камеры появились на дорогах семи городов — Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы, Белая Церковь.