Сайт Факты ICTV запустил важный социальный проект о бизнесе Несмотря ни на что

Сайт Факты ICTV начал социальный проект в поддержку малого бизнеса в Украине в сотрудничестве с Международной организацией труда.

В рамках проекта выйдет серия материалов с историями украинцев о том, как они несмотря на все неурядицы нашли в себе силы изменить жизнь и открыли собственное дело.

В планах редакции выпустить под рубрикой на сайте Несмотря ни на что более 20 статей, которые будет готовить журналистка Фактов ICTV Оксана Михайлова.

На сегодня уже вышли две истории успеха, одна из них посвящена женщине, которая в 49 лет смогла открыть частный стоматологический кабинет в районном центре после того, как ее уволили из больницы.

— Главная цель нашего проекта — показать, что никогда не нужно опускать руки. Часто люди теряют веру, потому что волнуются из-за дискриминации по возрасту, полу или, например, статуса матери-одиночки. Однако даже во время глобального кризиса из-за пандемии можно начать собственное дело. На конкретных примерах мы показываем, как это сделать, — объясняет главный редактор сайта Факты ICTV Лилия Стрелец.

В материалах будут комментарии юриста и пошаговая инструкция по открытию дела в определенной сфере. Также автор будет обращать внимание на юридические нюансы и варианты инвестиций.