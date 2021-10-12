На вантовом мосту через Днепр, который является одним из сооружений ансамбля Запорожских мостов, стартовали работы по монтажу низовой части.

11 октября с помощью плавкрана LK-800 Захарий была смонтирована первая секция пролетного строения низовой части сооружения, сообщила Facebook-страница Укравтодора.

— Процесс монтажа происходит так: металлические секции доставляют со строительной площадки вблизи Кривой бухты, в 7 км от объекта строительства, а затем монтируют их на временные опоры. После сварки секций в единое пролетное строение они будут крепиться на ванты и опускаться на проектные отметки, — рассказали в Укравтодоре.

Ранее пролетное строение монтировали на верховой части вантового моста. Открыть эту часть моста планируют до конца этого года.

Параллельно на одном из подходов к вантовому мосту со стороны Прибрежной магистрали началось устройство гусасфальта.

— Это высококачественное асфальтовое покрытие, которое используется во всех странах Европы и мира на мостовых сооружениях. Гусасфальт не пропускает влагу, благодаря чему предохраняет металлические конструкции от коррозии. Также он довольно упруг, что увеличивает его долговечность, — объяснили в госучреждении.

Процесс укладки гусасфальта достаточно медленный — около 70 м в час, однако на подходе к мосту уже устроены 500 кв. м дорожного покрытия, отметили в Укравтодоре.

Большая стройка: на вантовом мосту в Запорожье начался монтаж низовой части / 3 фотографии

Возведение Запорожских мостов проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка. Планируется, что новая магистраль будет иметь протяженность 9,1 км, включая шесть развязок, 26 искусственных сооружений и четыре внеклассных моста.

Напомним, как заявлял президент Владимир Зеленский, в этом году программа Большая стройка начала работы на 245 искусственных сооружениях по всей Украине. Среди ключевых проектов, стартовавших в этом году, — строительство нового моста через Днепр в Кременчуге.