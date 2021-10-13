Проводники не имеют полномочий высаживать пассажиров из поезда за нарушение карантинных ограничений. Это должны делать правоохранительные органы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Он отметил, что с 21 октября начнут действовать новые правила перевозок в желтой, оранжевой и красной зонах, в рамках которых при посадке нужно будет предоставлять проводнику сертификат о вакцинации или документ об отрицательном результате тестирования на Covid-19.

По словам представителя Укрзализныци, проводники имеют право не допустить пассажира в поезд при отсутствии этих документов. В то же время у проводников нет полномочий кого-либо штрафовать или снимать с поезда из-за нарушения карантинных норм.

– На сегодняшний день нет нормативной базы, которая бы позволяла, скажем, начальнику поезда кого-то, кто зашел без сертификата, затем снять или оштрафовать, — отметил Перцовский.

Поэтому Укрзализныця решила обратиться с официальным письмом к Министерству внутренних дел и попросить о помощи. Перцовский подчеркнул, что именно сотрудники полиции должны проводить проверки и контролировать соблюдение карантина при железнодорожных перевозках.

– Первая линия контроля – это работники Укрзализныци. Они должны будут внедрять эти ограничения. Но для того, чтобы ограничения были действенными, мы обращаемся к МВД, потому что только их сотрудники имеют полномочия накладывать административные штрафы или снимать людей с поезда. Таких полномочий за несоблюдение масочного режима или отсутствие сертификатов у наших работников нет. Поэтому, чтобы указанные ограничения не стали профанацией и были эффективными, должно быть очень активное привлечение правоохранителей, — объяснил Перцовский.

Как ранее сообщали в правительстве, соответствующие правила с 21 октября не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров одного из необходимых для перевозки документов несет перевозчик.

Также отмечалось, что новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не затронут несовершеннолетних пассажиров.