Министерство образования и науки рекомендует всем учебным заведениям в Украине объявить осенние каникулы 2021 с понедельника 18 октября.

Такую рекомендацию выдвинуло министерство в связи со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом.

13 октября МОН обратилось в местные органы власти с рекомендацией принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ.

В ведомстве напомнили, что структуру и продолжительность учебного года и отдыха в школах определяют исключительно педагогические советы учебного заведения. Поэтому все зависит от них.

Отметим, что традиционно осенние каникулы начинаются в конце октября и продолжаются неделю. Но ежегодно МОН рекомендует школам определенные даты (в 2021 году это 25-31 октября), а администрация образовательных учреждений уже самостоятельно определяется с датами.

Накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала предложение Минздрава рекомендовать МОН перенос осенних каникул.

В Харькове 12 октября решил отправить школы на осенние каникулы на неделю раньше — с 18 октября. Продлится такой отдых до 31 октября.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ситуация с распространением коронавируса ухудшается — ежедневно у сотен детей выявляют болезнь, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию.

Также Ляшко отметил, что все учителя должны быть вакцинированы до ноября, иначе их отстранят от работы на период карантина без сохранения зарплаты.

Напомним, что с 20 сентября в Украине действуют новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные привилегии для вакцинированных.

А с 21 октября будут действовать ограничения для общественного транспорта, а именно — межрегиональных пассажирских перевозок. Водители и пассажиры должны обязательно предъявлять Covid-сертификат или ПЦР-тест, действительный 72 часа.