Стало известно, когда в Харькове включат отопление

Подача тепла в жилые дома города Харьков начнется в четверг, 14 октября.

Об этом сообщил технический директор коммунального предприятия Харьковские тепловые сети Евгений Кауркин на брифинге в среду, 13 октября.

По его словам, подключение жилых домов к отоплению будет проходить в пять этапов.

— Уже сформированы бригады, которые займутся подключением тепла в жилых домах, — сказал Кауркин.

Он также отметил, что на первом этапе отопление включат в 1987 домах, на втором — 1300, третьем — 1264, четвертом — 848 и на пятом- 866.

Технический директор Харьковских теплосетей добавил, что подключение к теплу больниц, детсадов и школ началось еще 6 октября и сейчас все предприятия социальной сферы уже отапливаются.

Процесс запуска теплоснабжения по всему городу займет до трех недель, резюмировал Кауркин.