Осенние каникулы для школьников в Киеве начнутся по графику – а именно 25 октября.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, причин для досрочного начала каникул в столице нет.

По данным киевской власти, по состоянию на сейчас в школах города болеют коронавирусом менее 0,3% учеников (от всего количества школьников).

В то же время во всех школах прививки от Covid-19 получили более 86% работников.

На сегодняшний день Киев находится в желтой зоне карантина. В этой зоне работать в офлайн-режиме могут те учебные заведения, не менее 80% работников которых вакцинированы от коронавируса хотя бы одной дозой. В противном случае учебное заведение должно перейти на дистанционное обучение.

Как подчеркнули в КГГА, столица соблюла эту норму для продолжения обучения в школах.

Кроме того, почти во всех столичных учебных заведениях уже включили отопление. Полностью подключить школы к отоплению (а их в городе более 900) планируют за выходные.

– В городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса, — отметили в КГГА.

Там также напомнили, что, согласно постановлению Кабинета министров, обучение не должно останавливаться, даже если определенный регион попадает в красную зону карантина (однако при условии 100% вакцинации работников школ).

Министерство образования и науки сегодня рекомендовало всем учебным заведениям в Украине объявить осенние каникулы 2021 с понедельника, 18 октября. Такую рекомендацию ведомство выдвинуло в связи со стремительным ростом случаев инфицирования коронавирусом.

Перед этим Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала предложение Минздрава рекомендовать Минобразования перенос осенних каникул в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

А в Харькове школы еще вчера решили пойти на осенние каникулы на неделю раньше, то есть с понедельника, 18 октября. Продлятся они две недели – до 31 октября включительно. Так решила областная комиссия ТЭБ и ЧС.