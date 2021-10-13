В ОП заверили, что цена на газ останется стабильной: хватит разгонять панику

Украина имеет достаточно газа в хранилищах для обеспечения потребностей населения и социальной сферы. Тарифы на газ установлены и пересматриваться не будут.

Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что сейчас звучит много манипуляций от оппозиционных политиков и некоторых экспертов относительно ​​цен на газ. Они разгоняют панику из-за проведения заседаний областных комиссий техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах.

— Комиссии ТЭБ и ЧС сейчас собираются в областях только для преодоления технических моментов с целью ускорить подписание договоров на поставку газа. Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет, — подчеркнул Тимошенко.

Он сообщил, что до 15 октября НАК Нафтогаз Украины готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы).

Для населения установлена ​​цена 7,42 грн за кубометр газа. Именно по такой цене Нафтогаз продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения.

Для объектов социальной сферы конечная цена на газ составляет 16,8 грн за кубометр. В ней уже учтены расходы на транспортировку и НДС.

— Хватит разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены, — отметил Тимошенко.

Напомним, 30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан Меморандум о неповышении уровня тарифов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что установленные цены на газ для населения и бюджетников останутся без изменений до конца отопительного сезона.