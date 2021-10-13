В 2022 году украинские выпускники уже второй раз будут сдавать обязательное ВНО по математике.

Уровень сложности теста будет зависеть от специальности, которую выберет абитуриент. Для тех, кто сосредоточится на техническом направлении, задачи будут более сложными.

Факты ICTV собрали несколько советов и ресурсов, с помощью которых выпускникам удастся лучше подготовиться к ВНО по математике в 2022 году.

Занятия с репетитором

Самый эффективный способ подготовиться к ВНО по математике – уроки с репетитором. Опытный педагог может в сжатый срок дать ребенку необходимые для тестирования знания. Стоит помнить, что задания ВНО охватывают не все темы школьной программы.

В интернете информации о задачах, которые не будут включать в тесты, нет. Репетиторы же ежегодно анализируют программу ВНО и могут спрогнозировать, что ждет абитуриентов на этот раз.

Заниматься с репетитором можно вживую или онлайн. Согласно результатам опроса Государственной службы качества образования, 82% родителей и 74% учителей считают дистанционное обучение неэффективным.

Однако сами ученики утверждают, что обучение онлайн работает хорошо. Так, по данным министра образования Сергея Шкарлета, 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения.

Для абитуриентов, которые не прочь заниматься онлайн, существуют специальные ресурсы для поиска репетиторов.

Один из них – онлайн-школа математики Матема. Здесь можно пройти структурированный курс для подготовки к ВНО. Он помогает быстро воспроизвести школьную программу, подтянуть слабые места, детально разобрать тесты прошлых лет.

Курс состоит из 64 интерактивных онлайн-уроков с преподавателем математики. После записи на курс ученику назначают индивидуального преподавателя. Тот оценивает уровень знаний и формирует программу на год.

Все уроки записываются, поэтому абитуриент может возвращаться к ним, когда понадобится повторить материал.

На сайте buki.com можно выбрать репетитора, узнать цену и почитать отзывы. В среднем стоимость часа работы среди учителей на сайте составляет 200-250 грн. Вы также можете бесплатно пообщаться с репетитором до первого урока и задать все необходимые вопросы, обсудить график занятий и цели подготовки.

Другой похожий ресурс – repetitor.org. Он работает по такому же принципу, однако здесь также можно найти педагогов для занятий дома.

Самостоятельное обучение

На сайте Prometheus есть бесплатный курс Математика. Подготовка к ВНО. В его основе – базовая школьная программа.

Авторы курса утверждают, что благодаря последовательному преподаванию тем слушатели смогут самостоятельно подготовиться к успешной сдаче ВНО и ГИА.

Курс состоит из лекций и заданий в конце каждой темы. Минус такого подхода – он не слишком гибкий. Ученик не сможет задать вопросы, если не поймет тему, а сами лекции не учитывают тонкости тестирования, потому что курс записан еще в 2017 году.

На YouTube-канале ZNO.ua есть цикл лекций Подготовка к ВНО: Математика. Всего в плейлисте 81 видеоурок. Среди них – лекции по алгебре, геометрии, тригонометрии и высшей математике. А также примеры решения сложных задач или советы, как быстро освоить нужный материал.

math.ua – образовательный проект преподавателя математики Владимира Шраменко. Он объясняет темы по алгебре и геометрии, предоставляет примеры решения задач и задачи для самостоятельной проверки.

Кроме главной платформы, преподаватель также запустил YouTube-канал, где публикует видео, касающиеся различных разделов математики. Отдельно на канале можно найти блок лекций для подготовки к ВНО по математике-2020.

Также существует курс от Prometheus под названием Подготовка к ВНО по математике: лайфхаки от Могилянки. Он состоит из шести тем, которые стоит пройти в любом случае.

Авторы обратили внимание на ошибки, которые учащиеся чаще всего допускают при решении, и советы, как их избежать. Домашние задания к темам помогут проверить уровень знаний и закрепить материал.