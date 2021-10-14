Зеленский поручил полностью выплатить денежное обеспечение и премии военным

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение и премию военным Вооруженных сил по случаю Дня защитников и защитниц.

Это предусматривает указ О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны, подписанный главой государства.

Также в документе говорится о том, что правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

Кабинет министров обязан ежеквартально информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.

Кроме того, правительству совместно с областными администрациями поручили создать до конца 2023 года в каждой области региональные центры медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. Президент Владимир Зеленский уже поздравил всех военных Вооруженных сил.

Он поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.