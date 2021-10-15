Погода на 16 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В течение 16 октября погода в Украине преимущественно будет солнечной, однако в северных областях ожидаются дневные дожди и незначительный ветер.

По прогнозу Укргидрометцентра, в восточных, южных, западных и центральных областях будет солнечная погода без осадков.

Самая теплая температура ожидается в нескольких городах Украины. Среди них — Херсон, Симферополь, Николаев, Донецк, Луганск, Харьков, Днепр и другие.

Самая холодная погода будет в западных и северных областях страны. Столбики термометра в этих местностях достигать по большей мере до +14 градусов по Цельсию.

16 октября в Киеве ожидается солнечная погода без дождей, а дневная температура на территории города — от +12 до +14 градусов. Синоптики призвали украинцев тепло одеваться в этот и последующие дни.

Ночью столбики термометра в столице опустятся по большей мере до +5 градусов по Цельсию. По данным Укргидрометцентра, в течение суток ожидается незначительный ветер (его скорость будет достигать 3-8 м/с).