Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Дожди в северных областях и незначительный ветер: погода в Украине 16 октября

Дожди в северных областях и незначительный ветер: погода в Украине 16 октября

В течение 16 октября погода в Украине преимущественно будет солнечной, однако в северных областях ожидаются дневные дожди и незначительный ветер.

По прогнозу Укргидрометцентра, в восточных, южных, западных и центральных областях будет солнечная погода без осадков.

Погода на 16 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Самая теплая температура ожидается в нескольких городах Украины. Среди них — Херсон, Симферополь, Николаев, Донецк, Луганск, Харьков, Днепр и другие.

Самая холодная погода будет в западных и северных областях страны. Столбики термометра в этих местностях достигать по большей мере до +14 градусов по Цельсию.

Погода на 16 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

16 октября в Киеве ожидается солнечная погода без дождей, а дневная температура на территории города — от +12 до +14 градусов. Синоптики призвали украинцев тепло одеваться в этот и последующие дни.

Ночью столбики термометра в столице опустятся по большей мере до +5 градусов по Цельсию. По данным Укргидрометцентра, в течение суток ожидается незначительный ветер (его скорость будет достигать 3-8 м/с).

Читайте
Средняя температура до +12: какой будет погода в октябре

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка