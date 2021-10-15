На Хортице в рамках Большой стройки запустили уникальное лазерное шоу

Запорожский остров Хортица, который возрождают по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка, получил новую туристическую аттракцию — уникальное лазерное шоу, которое вписано в природный ландшафт.

Официальный запуск состоялся 14 октября. Отныне гости острова могут каждый вечер смотреть масштабное 10-минутное шоу Трансформация через историю, которое создали при поддержке Группы Метинвест.

Кроме того, каждый может самостоятельно запускать шоу с помощью смартфона. Для этого на крыше Музея истории запорожского казачества разместили QR-коды. Считав их, можно запускать самостоятельно короткие световые инсталляции, которые проектируются на небо, холм и пороги Днепра.

Программа при этом объяснит, что означают эти символы, и даст историческую справку.

— Такого нет нигде в стране. Именно благодаря таким достопримечательностями, обновленным знаковым объектам на острове, благодаря новому арт-объекту Круг Единства мы ожидаем значительное увеличение количества туристов, — заявил генеральный директор Национального заповедника Хортица Максим Остапенко.

По словам координатора программы Большая стройка, заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, это только старт реставрации Хортицы.

— В дальнейших планах — развитие всей инфраструктуры с сохранением уникальной природной среды, создание Музея судоходства. Легендарный остров в Запорожье — место силы всей Украины, — отметил он.

В ходе реализации программ президента Владимира Зеленского Большая стройка и Большая реставрация на Хортице ремонтируют Музей истории казачества, который много лет был закрыт из-за аварийного состояния.

Также уже открыты Холм Единства, смотровая площадка, Казацкий Круг и пешеходные дорожки. По инициативе первой леди Елены Зеленской остров станет полностью безбарьерным.