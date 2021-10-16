Прокуратура открыла три уголовных производства против врачей из-за подделки Covid-документов. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, случаи мошенничества с такими документами происходят. Однако министр подчеркнул, что с этим необходимо бороться.

Ляшко рассказал, что Национальная полиция и Служба безопасности Украины выявляют факты, когда мошенники используют печати, бланки заведения и выдают фальшивые бумаги.

— Сразу начинают уголовные дела, врачей отстраняют от работы. Есть уже факты увольнения, — рассказал глава Минздрава Украины.

По словам министра, факты недоброчестности есть и среди медицинских работников. Однако таких врачей отстраняют от работы или вообще увольняют.

По его словам, он знает о трех случаях, по которым начали уголовное производство, а главный врач принимал решение об отстранении от должности медика, способствовавшего подделке документов.

Штрафы за фальшивые Covid-сертификаты

Кабинет министров намерен усилить ответственность за подделку сертификатов вакцинации против коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство предлагает штраф в размере от 170 тыс. грн или тюремное заключение сроком до трех лет.

Ответственность за подделку Covid-документов планируют ввести как против людей, использующих фальшивые документы, так и медицинских работников, вносящих ложную информацию об иммунизации.

Фото: Виктор Ляшко