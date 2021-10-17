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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Запорожье вводят дополнительные карантинные ограничения

коронавірус, карантин, дистанція

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом Запорожье переходит в красную эпидемическую зону с 18 октября 2021 года.

Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время заседания решила ввести дополнительные карантинные ограничения, помимо уже действующих.

Красная зона в Запорожье — что запрещено

  • работа баров, ресторанов, кафе и других, кроме адресной доставки, заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;
  • работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, учреждений культуры, рынков (кроме продовольственных);
  • проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, рекламных), кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, официальных запланированных спортивных мероприятий без зрителей;
  • посещение учебных заведений школьниками и студентами, кроме тех, у которых все работники имеют сертификат вакцинации, подтверждающий прохождение полного курса иммунизации против коронавируса;
  • пребывание на остановках общественного транспорта, в подземных переходах, на территории учреждений здравоохранения без одетых респираторов или защитных масок, которые закрывают нос и рот;
  • проведение плановых госпитализаций в больницы, кроме оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями, беременным, роженицам, новорожденным, в частности, из-за осложненного течения беременности и родов, и других, из-за которых существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

В Запорожском городском совете отметили, что на территории города усилят контроль за соблюдением и выполнением противоэпидемических ограничений, в частности, при осуществлении пассажирских перевозок.

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Источник: Запорожский горсовет

Фото: Depositphotos

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