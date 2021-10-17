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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Дожди в нескольких областях и температура до +10: погода в Украине 18 октября

Дожди в нескольких областях и температура до +10: погода в Украине 18 октября

Погода в Украине 18 октября немного огорчит жителей западных и северных областей. В этих местностях пройдут дневные дожди и нагрянет слабый ветер (скорость около 3-8 м/с).

По данным Укргидрометцентра, ожидаются осадки в ряде городов. Среди них — Львов, Стрый, Дрогобыч, Каменка-Бугская, Броды, Тернополь, Луцк, Ровно, Житомир, Чернигов и другие.

Погода на 18 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В остальных областях Украины будет холодная, но солнечная погода. Только на западе страны может быть облачно.

Температура воздуха будет держаться преимущественно на уровне от +8 до +13 градусов по Цельсию. На юге — от +10 до +14, на востоке — от +10 до +12, в центре — от +8 до +10, на севере — от +9 до +11, на западе — от +7 до +11.

Погода на 18 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В понедельник, 18 октября, днем ​​в Киеве ожидается солнечная погода без дождей. Столбики термометра в городе достигнут до +12 градусов.

Ночью станет значительно холоднее — температура опустится до +3 градусов. В темное время суток будет бушевать ветер — его скорость будет достигать 3-8 м/с.

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Фото: Pexels

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