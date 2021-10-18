Почти 40 млрд на субсидии, дороги и выплаты ВСУ — Зеленский подписал закон

Благодаря перевыполнению доходной части госбюджета на 39,6 млрд грн увеличено финансирование социальной поддержки населения, денежного обеспечения военнослужащих ВСУ и инфраструктурных проектов. Владимир Зеленский подписал соответствующие изменения в закон о госбюджете-2021 (№1807-ІХ), принятый Радой 8 октября.

Наибольшее повышение доходов предусмотрено благодаря налогу на прибыль предприятий — на 30 млрд грн.

Из этих средств 12,05 млрд грн направят на выплату субсидий, 15 млрд грн — на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

На выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ направят 4,1 млрд грн, 2 млрд грн — на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, еще 1 млрд грн — на погашение задолженности по зарплате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Кроме того, на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы — 1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн соответственно.

Местные бюджеты получат также 282 млн грн и 4 млн грн — для компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства.

8 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №6052 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год и увеличила расходы на некоторые сферы.

За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов. Закон увеличивает общий фонд государственного бюджета на 39,41 млрд грн и выделяет дополнительное финансирование неотложных нужд социальной направленности и инфраструктурных проектов.