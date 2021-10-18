К рассмотрению законопроекта об отмене перехода Украины на летнее время планируют снова вернуться уже зимой.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, напомнив, что Европейский Союз также выступает за отмену перевода часов.

— Мы перешли на летнее время, поэтому голосовать за законопроект сейчас, по моему мнению, нет смысла. Потому что идеология, которая закладывалась в этот документ, заключается в том, чтобы сохранить естественное для Украины время +2 часа, а это — зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того как Украина перейдет на зимнее время в ночь с 30 на 31 октября, эта дискуссия должна возобновиться, — объяснил он.

Руслан Стефанчук добавил, что главным фактором в пользу принятия этого законопроекта являются биологические ритмы украинцев.

В марте этого года Верховная Рада не смогла принять во втором чтении законопроект №4201 Об исчислении времени в Украине, которым должна была отменить переход на летнее время. За проголосовали только 212 народных депутатов.

Документ отправили на доработку. Авторы законопроекта предлагали в Украине не переводить часы два раза в год — осенью и весной, а установить единое время на всей территории — Всемирное координированное время плюс два часа (UTC +2).

Сейчас украинцы переводят стрелки часов дважды в год — на летнее время в конце марта и на зимнее — в конце октября.